Über eine Terrassentür drangen Unbekannte im Grevenbroicher Ortsteil Kapellen auf der Straße "Im Weizenfeld" in der Zeit zwischen Montag (4.12.), 09:00 Uhr, und Mittwoch, (6.12.), 15:05 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein.

Grevenbroich / Korschenbroich / Neuss / Meerbusch (ots) - Die Tür wurde durch die Technik des sogenannten Kittfalz-Stechens geöffnet. Dabei wird ein Werkzeug in den Spalt zwischen Fensterrahmen und Glasscheibe eingeführt, wodurch die Scheibe herausspringt oder zerbricht. Die Unbekannten durchwühlten verschiedene Zimmer.



Im Ortsteil Neukirchen kam es am Mittwoch (6.12.), zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Kühlchen". Unbekannte gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus und durchsuchten verschiedene Räume. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck.



Am gleichen Tag kam es zwischen 16:45 Uhr und 17:45 Uhr auf der Liedberger Straße in Korschenbroich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen versuchten Unbekannte zunächst die Terrassentür aufzuhebeln, als das nicht gelang, kletterten die Tatverdächtigen über die Garage auf den Balkon im ersten Obergeschoss, wo sie eine Tür aufhebelten. Entwendet wurden Schmuck sowie Bargeld.



In Neuss gelang es Unbekannten am Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Meertal" durch Aufhebeln der Terrassentür einzudringen. Mehrere Räume wurden durchwühlt.



In Meerbusch im Ortsteil Strümp haben sich Unbekannte am gleichen Tag zwischen 17:15 Uhr und 20:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Liegnitzer Straße verschafft. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend mehrere Kommoden und Schubladen.



Da die dunkle Jahreszeit auch oft von Tätern genutzt wird, um in Häuser und Wohnungen einzubrechen, möchten wir Ihnen ein paar Tipps an die Hand geben, wie sie den Einbrechern den Riegel vorschieben:



- Ein Einbruch geschieht üblicherweise tagsüber, wenn niemand zu



Hause ist. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus. Ist ein Haus während dieser Monate unbeleuchtet, spricht viel dafür, dass die Bewohner nicht da sind.



- In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und



Betrüger kaum eine Chance. Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.



- Wenn Sie einen Einbrecher bemerken: Stellen Sie sich ihm nicht



in den Weg! Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs.



- Nutzen Sie Zeitschaltuhren in Verbindung mit energiesparenden



Lampen und lassen Sie so den Eindruck entstehen, Sie seien zu Hause.



- Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause nicht offen herumliegen.



Besonders wichtige Dokumente, wertvolle Sammlungen, Gold oder Schmuck, der nur selten gebraucht wird, sind am sichersten bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach aufgehoben.



Nutzen Sie außerdem die Einbruchsschutzberatung unserer Fachberater! Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine



Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell