Einen 33 Jahren alten Mann ohne festen Wohnsitz konnten Polizeibeamte am späten Samstagabend (09.12.), gegen 23:30 Uhr, an der Trankgasse im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen vorläufig festnehmen.

Neuss (ots) - Eine Autobesitzerin hatte wenige Minuten zuvor am Freithof beobachtet, wie der Tatverdächtige eine Seitenscheibe ihres Wagens einschlug. Als die Frau den Unbekannten anschrie, ergriff der Mann die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.



Mehrere Streifenwagen rückten nach dem Notruf in die Innenstadt aus. Da die Autobesitzerin eine gute Beschreibung abgegeben hatte, konnten Beamte den 33-Jährigen wenig später im Rahmen der Fahndung antreffen und vorläufig festnehmen.



Wie weitere Nachforschungen ergaben, war der Drahtesel, mit dem der Tatverdächtige unterwegs war, am selben Tag am Theodor-Heuss-Platz gestohlen worden.



Der Mann bestreitet die ihm vorgeworfenen Taten.



Die weiteren Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei übernommen.



