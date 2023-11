Am Mittwoch (29.11.), gegen kurz vor 17:30 Uhr, wurde ein 36 Jahre alter Mann aus Neuss von einem Fremden an der Krefelder Straße angesprochen.

Neuss (ots) - Der Unbekannte bot dem Neusser ein Mobiltelefon für 300 Euro an. Da das Handy des Premiumherstellers normalerweise über 1 000 Euro teurer ist, ließ sich der 36-Jährige auf den Handel ein.



Bei einer anschließenden Überprüfung in einem Handyshop stellte sich allerdings schnell heraus, dass es sich bei dem Mobiltelefon um eine Fälschung handelt. Der Neusser lief dem Verkäufer hinterher und stellte ihn zur Rede. Der Streit wurde von einer zufällig anwesenden Polizeibeamtin auf Fußstreife beobachtet. Die Beamtin schritt ein und nahm den 26 Jahre alten Mann aus Dortmund vorläufig fest.



Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro befindet sich der Dortmunder zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.



