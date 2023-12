Am Donnerstag (14.12.) entfernte sich ein 13- jähriges Mädchen aus der Ortslage Jüchen.

Jüchen / Köln (ots) - Es liegen Hinweise vor, dass sie sich im Stadtgebiet Köln, insbesondere in den Stadtteilen Innenstadt und Mülheim aufhält.

Das Mädchen hat schwarzes Haar und eine schlanke Statur. Sie ist circa 160 cm groß und trug zuletzt schwarze Kleidung und weiße Schuhe.



Die Polizei veröffentlicht zum Zweck der Vermisstenfahndung ein Foto des Kindes, das unter folgendem Link abgerufen werden kann:

https://polizei.nrw/fahndung/122706



Hinweis: Liegen die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung nicht mehr vor, wird der Eintrag im Fahndungsportal NRW umgehend gelöscht. Das Foto kann dann nicht mehr aufgerufen werden.

Die Polizei fragt: Wer hat das Mädchen gesehen oder kann Auskunft zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 24 unter Telefon 02131 300-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell