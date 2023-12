Aufgrund lokaler Bezüge teilen wir die Pressemitteilung der KPB Rhein-Erft-Kreis Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 3 vom 28.

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach zwei Tatverdächtigen. Ein Unbekannter soll am 27. April 2023 die Mitarbeiterin eines Bergheimer Wettbüros mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der schlanke Täter habe eine Kappe, ein graues Kapuzensweatshirt, eine Jeanshose und schwarze Schuhe getragen. Ein weiterer Verdächtiger, der während der Tat vor dem Geschäft an der Dormagener Straße gestanden und geraucht hatte, sei circa 180 Zentimeter groß und schlank. Zur Tatzeit war der Mann mit einem schwarzen Kapuzensweatshirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem habe er einen schwarzen Schnurrbart. Die beiden Tatverdächtigen seien über den Lohweg zu einem schwarzen 1er BMW mit Neusser Städtekennung geflohen. Der Fahrer des Fluchtwagens sei dann mit den Verdächtigen davongefahren.



Die Lichtbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/123079



Hinweise zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.



Einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen soll gegen 21 Uhr das Wettbüro an der Dormagener Straße betreten haben. Dort soll er die Mitarbeiterin unmittelbar mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert haben. Als die Mitarbeiterin nicht direkt auf die Forderung reagierte, flüchtete er. (sc)



