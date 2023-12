Am 06.12. letzten Jahres kam es in der Zeit zwischen 8:30 und 11:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus am Neusser Feldweg in Osterath.

Meerbusch, Kaarst (ots) - Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu den Wohnräumen. Bei der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie Debitkarten, Personaldokumente und einen niedrigen Bargeldbetrag.



Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 07.12.2022, 14:11 Uhr, unter dem Titel "Einbrecher hebeln Terrassentüre auf - Kripo berät Hausbesitzer kostenlos" über den Fall.



Link zur Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5389116



Vermutlich die gleichen Täter versuchten wenige Tage später in Kaarst mit einer der Karten an einem Bankautomaten Geld abzuheben. Hierbei wurde ein Tatverdächtiger von der Überwachungskamera fotografiert.



Die Polizei leitet nun eine jetzt freigegebene Öffentlichkeitsfahndung ein, um die Identität des Mannes zu ermitteln. Sein Foto kann im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abgerufen werden:



https://polizei.nrw/fahndung/121179



Hinweis: Liegen die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung nicht mehr vor, wird der Eintrag im Fahndungsportal NRW umgehend gelöscht. Der Link kann dann nicht mehr aufgerufen werden.



Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann oder kann Auskunft zu seinem Aufenthaltsort geben?



Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter Telefon 02131 300-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.



