Ein 40-jähriger Mann aus Monheim verursachte nach ersten Erkenntnissen am Dienstag (19.12.), gegen 20:10 Uhr, einen Verkehrsunfall, als er aus Fahrtrichtung Hackenbroicher Straße den Holzweg in Richtung Herderstraße überquert hat.

Dormagen (ots) - Mit offenbar erhöhter Geschwindigkeit kollidierte er zunächst mit einer Gartenmauer eines Vorgartens auf der Herderstraße und anschließend mit einem auf der Herderstraße geparkten Pkw. Dieser ist durch den Aufprall gegen einen weiteren Pkw geschoben worden, welcher wiederum gegen einen weiteren gedrückt wurde. Anschließend ist der Pkw des 40-Jährigen zum Stehen gekommen. Laut Zeugenaussage habe sich der Mann aus Monheim nach der Kollision mit seinem beschädigten Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung Herderstraße, die eine Einbahnstraße ist, in Richtung Hauptstraße entfernt. An allen beteiligten Fahrzeugen sowie an der Gartenmauer entstand Sachschaden. Der Wagen des 40-Jährigen wurde im Zuge einer Nahbereichsfahndung geparkt und ohne Insassen aufgefunden und sichergestellt. Für die Suche nach Unfallbeteiligten bekam die Polizei auch Unterstützung einer Feuerwehrdrohne. Der Monheimer Fahrzeugführer erschien im Laufe des Abends leicht verletzt und unter Alkoholeinfluss stehend auf der Dormagener Wache. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen um feststellen zu können, ob er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hat.



Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen.



Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.



