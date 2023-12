Am Mittwoch (27.12.) kam es gegen 17:00 Uhr kurz vor der Einmündung Krefelder Straße / Erftstraße zu einem Verkehrsunfall.

Neuss (ots) - Ein 55-jähriger Mann aus Neuss befuhr die Krefelder Straße in Richtung Niederstraße mit seinem Pkw, einem weißem BMW. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Neuss. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte zu parken, dafür wendete er sein Fahrzeug und fuhr anschließend rückwärts. Nach ersten Erkenntnissen querte er dabei die Fahrbahn des Radfahrers, der ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichen geriet der 26-Jährige in Straßenbahnschienen, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.



Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne dem Unfallgeschehen Beachtung zu schenken. Nach etwa 20 Minuten kehrte er zu seinem Pkw zurück.



Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht.



Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Geschehen geben?



Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und kann über die Telefonnummer 02131 3000 kontaktiert werden.



