Am Mittwoch (06.12.) kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen B9 und Edinsonstraße, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden.

Dormagen (ots) - Ein 39-jähriger Dormagener befuhr die Straße Am Wahler Berg und wollte die B9 in Richtung Edisonstraße überqueren. Ihm kreuzte eine 27-jährige Dormagenerin, welche auf der b9 in Richtung Neuss unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Ob und wer das Rotlicht der Ampel nicht beachtete, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen beim Verkehrskommissariat 1.



Durch den Unfall wurden die Dormagenerin und Beifahrer des 39-Jährigen leicht verletzt.



Sie wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell