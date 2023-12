Weil eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Kaiser-Friedrich-Straße verdächtige Geräusche vor der Hauseingangstür hörte, informierte sie am Freitag (08.12.) gegen 02:00 Uhr die Polizei.

Neuss (ots) - Die alarmierten Beamten konnten bei ihrem Eintreffen eine beschädigte Hauseingangstür vorfinden. Diese war offensichtlich eingetreten worden und das dadurch entstandene Loch war so groß, dass eine Person hindurch klettern konnte. Durch ein Kellerfenster konnte dann zusätzlich die Bewegung einer Person wahrgenommen werden, so dass die Beamten sich entschlossen die Kellerräumlichkeiten zu durchsuchen. Dort fanden sie einige scheinbar aufgebrochene Kellerräume vor. Bei der weiteren Durchsuchung trafen sie dann auf einen 36-jährigen wohnungslosen Mann. Dieser gab in seiner ersten Äußerung zu, dass er dort eingebrochen sei. Er wurde festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Da der Mann auch alkoholisiert war, wurde ihm durch einen Arzt zur Bestimmung des Alkoholwertes eine Blutprobe entnommen.



Das Kriminalkommissariat 22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wie Fingerabdrücke, Fertigen von Lichtbildern, Prüfung von Tatzusammenhängen, wird der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser prüft im Laufe des Tages, ob ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird.



