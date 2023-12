Eine Zeugin beobachtete am Samstag (28.10.), gegen 23:00 Uhr, einen 39 Jahre alten Mann, wie sich dieser an verschiedenen Autotüren an der Straße "Am Bahnhof" in Korschenbroich zu schaffen machte.

Korschenbroich (ots) - Die Dame konnte beobachten, wie der Mann ein Fahrzeug von innen durchsuchte und sich mit einem kleinen Gegenstand in seiner Hand vom Pkw entfernte. Daraufhin durchsuchte er ein weiteres Fahrzeug und die Zeugin rief die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten den mutmaßlichen Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle in der Nähe antreffen und durchsuchen. Dabei konnte ein Lederetui sichergestellt werden, welches dem Besitzer des zuvor angegangenen Pkws zurückgegeben werden konnte.



Die Polizei stellte ebenso eine Fahrradleuchte der Marke "Prophete", eine Fahrradrückleuchte eines unbekannten Herstellers, sowie eine Acryl Kristall runde Kugel mit Blumen (Schaltknauf) sicher.



Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Gegenstände (siehe Bilder) konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.



Die Ermittler bitten deshalb um Mithilfe bei der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Diese können sich unter 02131 3000 bei der Polizei melden.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell