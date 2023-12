Einen 43 Jahre alten Mann haben Einsatzkräfte am Montag (18.12.), gegen 03:30 Uhr, an der Neersener Straße in Kaarst vorläufig festgenommen.

Kaarst, Neuss (ots) - Die Beamten hatten bei der Kontrolle des Radfahrers den für Marihuana typischen Geruch wahrgenommen und bei der anschließenden Durchsuchung auch noch Amphetamin aufgefunden. Da der wohnsitzlose Mann zudem auf einem als gestohlen gemeldeten Fahrrad unterwegs war, musste er die Polizeibeamten zur Wache begleiten.



Das Fahrrad war im Oktober 2021 einem damals 15 Jahren alten Jungen aus Neuss gestohlen worden. Der hatte das Mountainbike verschlossen am Neusser Hauptbahnhof abgestellt und bei seiner Rückkehr nicht mehr auffinden können.



Die weiteren Ermittlungen hat nun das Kriminalkommissariat 23 übernommen.



Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell