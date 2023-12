Ein Fahrrad- und ein Pedelecfahrer sind am Dienstagabend (19.12.), gegen 18.15 Uhr, auf einem Geh und Radweg entlang der Bundesstraße 59 zwischen Sinsteden und Eckum im Begegnungsverkehr zusammengestoßen.

Rommerskirchen (ots) - Der 58 Jahre Pedelecfahrer aus Grevenbroich verletzte sich dabei leicht. Trotzdem entfernte sich der Radfahrer vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben.



Der Flüchtige soll etwa 17 bis 18 Jahre alt sein und dunkle, lockige Haare haben. Er war mit einer dunklen Mütze, einer schwarzen Jacke und Jeanshosen bekleidet. Unterwegs war er mit einem dunklen Mountainbike in Richtung Rommerskirchen.



Zeugen, die Hinweise auf den jungen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich zu melden.



