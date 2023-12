Am Donnerstag (21.12.), gegen 18:25 Uhr, wurde die Polizei zu einem Elektrogeschäft auf der Dorfstraße in Meerbusch gerufen.

Meerbusch (ots) - Dort hatte eine fünfköpfige Personengruppe einen 37- jährigen Mitarbeiter in die Ecke des Ladens gedrängt und unter Beleidigungen aufgefordert, stehen zu bleiben. Im Anschluss wurden unter anderem mehrere Mobiltelefone gewaltsam aus ihrer Vorrichtung gerissen und das Geschäft fluchtartig in Richtung Dr. Franz-Schütz-Platz verlassen. Einer der Tatverdächtigen konnte kurzzeitig durch einen Passanten festgehalten werden. Er ließ einen Teil der Beute fallen, rieß sich jedoch los und lief fort.



Im Rahmen von Fahndungsmaßnhamen konnte ein minderjähriger Tatverdächtiger in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit angetroffen werden. Er hatte zuvor noch versucht, sich in einem Gebüsch zu verstecken. In diesem konnten die Beamten Diebesgut auffinden. Der Minderjährige musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Das bei ihm aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt.



Die noch flüchtigen Personen seien nach Angaben der Zeugen allesamt männlich und circa 16 Jahre alt gewesen. Alle wurden etwa 175 cm groß geschätzt, hatten schwarzes Haar und trugen bei Tatbegehung dunkle Kleidung. Einer der Tatverdächtigen, die nach Angaben der Zeugen alle ein südländisches Erscheinungsbild aufwiesen, trug eine rote Jacke.



Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Diese werden im Weiteren beim Kriminalkommissariat 23 geführt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.



