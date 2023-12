Am späten Montagabend (18.12.), gegen kurz nach 23:00 Uhr, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Randalierer die Sparkasse an der Straße "Am Brauhaus" beschädigt.

Korschenbroich (ots) - Ein Anwohner hatte laute Geräusche gehört und beim Blick aus dem Fenster einen Mann gesehen, der mit einem Stein die Glasfassade der Sparkasse und einen Geldautomaten im Außenbereich beschädigte.



Der mit einer dunklen Jacke bekleidete, etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann soll sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Arndtstraße entfernt haben. Auf den Anwohner machte der Unbekannte einen alkoholisierten Eindruck.



Zeugen, die Hinweise auf den Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell