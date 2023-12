Mitten in der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Wohnungseinbrüchen.

Meerbusch / Neuss / Dormagen / Korschenbroich (ots) - Doch mit Sicherungstechniken und hilfreichen Tipps können Sie ihr Eigenheim erfolgreich schützen. Die Polizei im Rhein-Kreis wird mit ihrer Kampagne Riegel-vor in Meerbusch Lank-Latum vor Ort sein.

Für Interessierte besteht am Montag (18.12.) und Samstag (23.12.), in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, die Möglichkeit, sich an einem Infostand vor der Feuerwehr Lank-Latum (Mühlenstraße) zu informieren.

Die Kriminalprävention der Polizei im Rhein-Kreis Neuss sowie der örtliche Bezirksdienst werden mit der Mobilen Wache Interessierte ausführlich über Sicherungstechniken beraten und geben Tipps, wie man sich vor ungebetenen Gästen schützen kann. Unsere Fachberater werden zudem allen Anwohnern eine technische Beratung an den Häusern anbieten und die vielfältigen Möglichkeiten der passenden Sicherung für ihr Haus / ihre Wohnung zeigen.



Online gibt es ebenfalls ein vielfältiges Beratungsangebot: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine



Am gestrigen Tag kam es zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen im Kreisgebiet.



In Meerbusch kam es am Habichtweg im Ortsteil Strümp am Donnerstag (14.12.) zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr verschafften sich unbekannte Tatverdächtige Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sämtliche Räume des Hauses sind augenscheinlich durchsucht, diverse Schränke geöffnet und durchwühlt worden. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zwischen 10:40 Uhr und 14:30 Uhr hebelten Unbekannte ebenfalls ein Fenster auf und durchsuchten ein weiteres Haus auf der Straße nach Wertsachen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Auch auf der Königsberger Straße im Ortsteil Osterath wurde am Mittwoch (13.12.), zwischen 16:25 Uhr und 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Auch hier hebelten Unbekannte ein Fenster auf und durchwühlten diverse Räume. Auch in diesem Fall wird derzeit geprüft, ob etwas entwendet wurde. Auf der Karlstraße in Neuss wurde in der Zeit von Mittwoch (13.12.), 08:15 Uhr, bis Donnerstag (14.12.), 09:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte über den Garten Zugang zum Grundstück und hebelten anschließend die Terrassentür auf. Diverse Räume wurden durchwühlt, es wurden Bargeld sowie Wertgegenstände entwendet.



Ein Neusser hörte am Donnerstag, gegen 20:32 Uhr, seine Frau schreien. Als er zu ihr eilte, konnte er zwei Personen erkennen, welche von seinem Grundstück in Richtung Dürerstraße flüchteten. Die Unbekannten versuchten über ein Fenster in das Haus einzusteigen, wurden jedoch von der Hausbewohnerin gestört, als diese ein Geräusch im Schlafzimmer vernahm. Einer der beiden unbekannten Tatverdächtigen soll eine spitze Zipfelmütze getragen haben. Beide sollen dunkle Kleidung getragen haben.



In Dormagen wurden am Donnerstag (14.12.), um 20:10 Uhr, drei Unbekannte von einer Zeugin beobachtet, wie sie die obere Etage eines Einfamilienhauses auf dem Geranienweg mit Taschenlampen durchsuchten und Schränke durchwühlten. Die Zeugin war durch das Auslösen der Alarmanlage aufmerksam geworden. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie beobachtet werden, seien sie aus dem Haus geflohen. Als die Zeugin auf diese zulief, sei sie mit einem Gegenstand bedroht worden, welchen sie nicht weiter beschreiben konnte. Auf Nachfrage gibt sie an, dass es sich bei dem Gegenstand vermutlich um ein Messer oder langen Schraubenzieher gehandelt haben könnte. Die drei Personen können wie folgt beschrieben werden: Alle hätten einen männlichen, jugendlichen Körperbau gehabt und seien dunkel bekleidetet gewesen. Die Person mit dem Gegenstand in der Hand habe einen dunkelgrünen Pulli sowie einen Bart getragen.

Am Heideweg in Dormagen kam es ebenso zu einem vollendeten Einbruch. Am Donnerstag zwischen circa 14:30 Uhr und 17:45 Uhr durchwühlten Unbekannte sämtliche Zimmer. An dem Einfamilienhaus konnten Hebelmarker an einem Fenster festgestellt werden.



Am Drosselweg in Korschenbroich kam es am Donnerstag (14.02.), zwischen 08:00 Uhr und 21:55 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter stiegen über ein Kellerfenster ein und entwendeten einen Tresor. Ebenfalls am Donnerstag, gegen 18:50 Uhr, kam ein Hauseigentümer am Zedernweg in Korschenbroich nach Hause und hörte ein Klirren. Als er nachsah, konnte er eine beschädigte Terrassentür vorfinden.

Ein Korschenbroicher wurde am selben Tag um 17:28 Uhr informiert, dass der Alarm an seinem Einfamilienhaus an der Schillerstraße ausgelöst wurde. Am Haus konnte er eine beschädigte Terrassentür feststellen. Ein Zeuge konnte um circa 17:30 Uhr zwei flüchtende Personen im Nachbarsgarten beobachten. Sie seien etwa 180 Zentimeter groß gewesen und hätten eine Mütze sowie Winterkleidung getragen.

Unbekannte durchwühlten in Korschenbroich an der Gartenstraße am Donnerstag zwischen 15:45 Uhr und 18:00 Uhr diverse Räume eines Einfamilienhauses. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlung.



Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



