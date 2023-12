Am 14.12.2023, 21:31 Uhr, betrat ein männlicher Täter die Aral-Tankstelle an der Krefelder Straße in Dormagen.

Neuss-Dormagen (ots) - Er bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter eine unbekannte Summe Bargeld erhalten hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Horrem. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften der Polizei unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers verlief bislang erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180cm groß, bekleidet mit grauer Jogginghose, dunkelblauer Regenjacke mit Kapuze, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, trug eine Sonnenbrille und führte eine schwarze Umhängetasche der Marke Adidas mit. Sein Gesicht hatte er mit einer medizinischen Maske verdeckt.

Die Kriminalpolizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kreispolizeibehörde Neuss unter der Telefonnummer 02131-3000.



