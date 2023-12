Eine 87 Jahre alte Frau aus Neuss verletzte sich am Mittwoch (20.12.), gegen 15:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Oberstraße schwer.

Neuss (ots) - Die Seniorin hatte zu Fuß die Fahrbahn überquert und war von einem 10 Jahre alten Fahrradfahrer erfasst worden.



Rettungskräfte transportierten die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Junge blieb unverletzt.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat zwischenzeitlich das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.



