Am Dienstag (12.12.) wurde, in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 16:45 Uhr, auf der Ludgerusstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Kaarst (ots) - Wie die Unbekannten in das Gebäude eingedrungen sind, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Im Haus wurden diverse Schränke geöffnet und teilweise Gegenstände herausgenommen.



Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben, sodass es auch mit einfachen Mitteln möglich ist, Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell