Am Sonntag (17.12.) wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 13:30 Uhr zu einem leerstehenden Gebäude an der Straße Am Konvent gerufen.

Neuss (ots) - Dort hatte eine Passantin eine leblose Person im Bereich eines Treppenabgangs gefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 50-jährigen obdachlosen Mann, dieser hatte dort offenbar sein Lager errichtet. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Fremdverschulden als Todesursache nicht in Frage kommt. Ob eine Vorerkrankung ursächlich war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell