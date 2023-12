Am Dienstag (19.12.) befuhr ein 47-jähriger Landwirt gegen 12:30 Uhr die Landstraße 116 zwischen Gierath und der Autobahn 46.

Jüchen (ots) - Nach ersten Erkenntnissen kam dieser auf Grund eines internistischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Andere Personen waren am Unfall nicht beteiligt. Eintreffende Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren, konnten letztendlich nur noch seinen Tod feststellen. Die Unfallörtlichkeit ist während der noch andauernden Unfallaufnahme, welche mit Unterstützung eines Unfallaufnahmeteams erfolgt, gesperrt.



Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



