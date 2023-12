In der Zeit zwischen Dienstag (12.12.), 16:30 Uhr, und Mittwoch (13.12.), 09:55 Uhr, wurde in die Räumlichkeiten einer offenen Ganztagsschule auf dem Max-Reger-Weg eingebrochen.

Dormagen (ots) - Unbekannte haben nach ersten Erkenntnissen ein Fenster aufgehebelt und eine Jalousie nach oben gedrückt. Es wurden verschlossene Spinde und Schränke aufgebrochen. Entwendet wurden Handys sowie weiteres technisches Kleingerät.



Mit Hilfe eines Gullideckels wurde in der Zeit zwischen Mittwoch (13.12.), 19:34 Uhr, und Donnerstag (14.12.), 02:30 Uhr, auf der Ottostraße im Ortsteil Hackenbroich die Schreibe der Eingangstür einer Metzgerei eingeworfen. Der Gullideckel befand sich bei Eintreffen der Polizeibeamten noch innerhalb des Gebäudes. Das Büro sowie der Thekenbereich der Metzgerei wurden durchwühlt, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie elektronische Geräte.



Das Kriminalkommissariat 25 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



