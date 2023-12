Im Dormagener Ortsteil Nievenheim kam es zu drei Einbrüchen in verschiedenen Bildungseinrichtungen.

Dormagen (ots) - In eine Kita an der Straße "An der Dinkbank" sind Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag (14.12.), 18:00 Uhr, bis Freitag, (15.12.), gegen 06:45 Uhr, eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Gruppenräume sowie Büros wurden durchwühlt, entwendet wurden Bargeld sowie elektronische Geräte.



Im gleichen Zeitraum haben es Unbekannte auf eine OGS in der Salm-Reifferscheidt-Allee abgesehen. Auch sie verschafften sich Zugang durch Aufhebeln eines Fensters und gelangten in das Gebäude. Da dieses alarmgesichert ist, durchwühlten oder entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen nichts, sondern ergriffen nach Auslösen des Alarms wieder die Flucht.



Auch in der Zeit von Freitag (15.12.), gegen 00:00 Uhr, und Sonntag (17.12.), gegen 12:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Tatverdächtige über ein Fenster Zutritt zu einer Schule auf der Marie-Schlei-Straße und durchwühlten mindestens einen Raum. Wie genau sie sich Zutritt verschafften und ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Auch in Dormagen-Mitte haben es Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 16:15 Uhr und Sonntag, gegen 14:00 Uhr, in eine Kita auf der Schumannstraße durch Aufhebeln eines Fensters eingebrochen. Auch in diesem Fall wird derzeit ermittelt, ob Gegenstände entwendet wurden.



Das Kriminalkommissariat 25 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell