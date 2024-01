Mutmaßlich mit einem Feuerwerkskörper haben Unbekannte am Sonntag (31.12.), gegen 18:40 Uhr, an der Straße "Am Rittergut" in Noithausen eine Hecke in Brand gesetzt.

Grevenbroich (ots) - Mirglieder eines benachbarten Vereins hatten einen Knall gehört und gleich darauf die brennende Hecke auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses bemerkt. Die Flammen löschten die couragierten Zeugen mit einem Pulverfeuerlöscher, sodass ein mögliches Übergreifen auf parkende Fahrzeuge verhindert werden konnte.



In unmittelbarer Nähe fanden Beamte die Reste von Pyrotechnik. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.



