Gleich mehrere Streifenwagen rückten am Mittwochabend (06.12.), gegen kurz nach 18:00 Uhr, zum Artur-Platz-Weg aus.

Neuss (ots) - Drei Unbekannte hatten den Betreiber eines Imbisswagens überfallen und leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.



Der 52 Jahre alte Mann aus Neuss war gerade im Begriff, seinen Imbisswagen vom Strom zu trennen, als er unvermittelt von zwei Personen angegriffen wurde. Während einer der Unbekannten den Neusser festhielt, schlug ihm der zweite Täter ohne Vorwarnung mehrfach ins Gesicht. Eine dritte Person durchsuchte währenddessen den Lagerraum des Imbisswagens.



Nach der Tat flüchtete das Trio zu Fuß in Richtung Gnadentaler Allee.



Täterbeschreibung:



Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Personen gehandelt haben. Sie werden als circa 180 Zentimeter groß beschrieben und sollen mit schwarzen Jacken bekleidet gewesen sein. Um ihre Identität zu verbergen, hatten sich die Unbekannten mit den Kapuzen ihrer Jacken und Schals vor dem Gesicht maskiert. Nach Angaben von Zeugen sollen sie sich in einer ausländischen Sprache verständigt haben.



Der 52-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt.



Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell