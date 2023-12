Mit zwei Grillanzündern versuchten Unbekannte am frühen Montagmorgen (25.12.), gegen 01:20 Uhr, an der Alleestraße einen weißen Mercedes in Brand zu setzen.

Jüchen (ots) - Die Flammen sind mutmaßlich aufgrund der Witterung von selbst erloschen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter jeweils einen der brennbaren Würfel auf die beiden rechten Fahrzeugreifen gelegt und angezündet. Eine aufmerksame Autofahrerin hatte im Vorbeifahren Flammenschein gesehen und die Feuerwehr alarmiert.



Durch die Hitze der Flammen wurden Reifen und Radkästen beschädigt. Zu einem Vollbrand des Wagens kam es vermutlich nur deshalb nicht, weil die Grillanzünder in Folge starker Windböen von den Reifen fielen und erloschen.



Hinweise auf die Unbekannten liegen bislang nicht vor.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.



