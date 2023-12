Wegen eines brennenden Abfallbehälters wurden Polizeibeamte am Donnerstag (28.12.), gegen kurz nach 15:00 Uhr, zur Haltestelle "Am Landsknecht" gerufen.

Neuss (ots) - Auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Düsseldorf hatte ein Unbekannter den Inhalt eines Mülleimers fahrlässig oder vorsätzlich in Brand gesetzt.



Da durch die Hitze der Flammen Teile des Kunststoffbehälters geschmolzen sind, muss der Mülleimer ersetzt werden. Die Kosten dafür trägt letztendlich die Allgemeinheit.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.



Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell