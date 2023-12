Am Mittwoch (13.12.) kam es gegen 07:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen B477 und Roseller Straße, in dessen Folge drei Personen leicht verletzt und eine Person schwer verletzt wurde.

Grevenbroich (ots) - Ein 63-jähriger Neusser befuhr mit einem leeren Linienbus die Roseller Straße und wollte nach links auf die Straße B477 in Richtung Dormagen abbiegen. Nach ersten Ermittlungen kommt es dabei im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen. Im weiteren Verlauf gerät der Linienbus auf der B477 in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit einem weiteren Pkw. Der Bus kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und bleibt in einem angrenzenden Feld stecken.



Der 63-jährige Fahrer verletzte sich schwer und drei weitere Fahrzeugführer verletzten sich leicht.

Sie wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.



Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell