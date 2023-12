Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss warnt vor einer Betrugsmasche mit Konzertkarten.

Rhein-Kreis Neuss (ots) - Beim Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch haben sich in den letzten Tagen zwei Opfer gemeldet. Ihr finanzieller Schaden beträgt über 600 Euro.



Die Masche der Unbekannten:



Die Täter bieten bei Facebook Karten für ein Konzert der britischen Band Coldplay an. Der vereinbarte Preis je Konzertkarte liegt zwischen 135 und 170 Euro. Der Verkauf wird anschließend über den Facebook-Messenger und WhatsApp abgewickelt.



Vermutlich um dem Käufer Seriosität vorzugaukeln, übersenden die Verkäufer die Kopie eines Personalausweises. In einem der Fälle forderten sie aber auch einen der Käufer dazu auf, eine Kopie seines Ausweises zu übersenden.



In beiden Fällen überwiesen die Opfer das Geld an eine Onlinebank mit deutscher IBAN. Die Konzertkarten haben sie nie erhalten.



Die Ermittler der Kripo gehen derzeit davon aus, dass die Betrüger mit falschen oder fremden Personalien agieren und möglicherweise die Personalien und Ausweise gutgläubiger Käufer für zukünftige Straftaten verwenden.



Da vermutlich auch die Konten mit falschen Identitäten eröffnet wurden, werden die Geschädigten wohl auf ihrem finanziellen Schaden sitzen bleiben.



Heute sind es Konzertkarten bei Facebook, doch morgen haben sich die Betrüger vielleicht schon eine neue Masche einfallen lassen. Tipps der Polizei zum Schutz vor Betrug finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/.



Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Ihre Polizei im Rhein-Kreis Neuss



