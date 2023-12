In der Nacht von Donnerstag (30.11.), 23.30 Uhr, auf Freitag (1.12.), 03:53 Uhr, wurde ein Pkw entwendet, der vor einem Garagenstellplatz an der Paul-Klee-Straße stand.

Rommerskirchen (ots) - Es handelt sich um eine weiße BMW-Kombilimousine, Typ 120D XDRIV/ 1K4 mit dem amtlichen Kennzeichen NE-DF6180. Über eine App konnte der Fahrzeugbesitzer am nächsten Morgen erkennen, dass das Fahrzeug um 03:53 Uhr geöffnet wurde. Aufbruchsspuren wie Glassplitter seien am Stellplatz nicht vorhanden gewesen.



Das Verkehrskommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.



