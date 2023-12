Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen eines Unfalls und den Fahrer eines weißen Kombis.

Dormagen (ots) - Was ist passiert?



Ein 64-jähriger Radfahrer aus Köln befuhr am Dienstagmorgen (05.12.), Uhr gegen 07:30 Uhr, den Radweg der Bundesstraße 9 in Richtung Neuss. An der Kreuzung mit der K12 (Hagelkreuzstraße) wollte er diese überqueren und stieß dabei mit einem Pkw zusammen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Pkw die B9 in Richtung Köln und bog an der Kreuzung auf die K12 in Richtung Horrem ab. Nach der Kollision mit dem Pkw stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw, nach ersten Erkenntnissen ein weißer Kombi, flüchtete nach dem Zusammenstoß in Richtung Horrem.



Die Ermittler suchen nun eben diesen Pkw und den dazugehörigen Fahrer und fragen:" Wer kann Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug machen?"

Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.



Während dunkel gekleidete Personen kaum wahrnehmbar sind, steigt die Sichtbarkeit mit heller und nochmals mit reflektierender Kleidung. Schlechte Witterung wie Nebel, Regen und Schneefall führen gemeinsam mit Dunkelheit oftmals zu schwierigen Lichtverhältnissen. Zudem reduzieren entgegenkommende Lichtquellen die Wahrnehmbarkeit dunkel gekleideter Personen. Daher empfiehlt die Polizei reflektierende Kleidung zu tragen, denn die Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit.

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/sicherheit-durch-sichtbarkeit-1



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell