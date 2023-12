In den vergangenen Tagen wurden wieder elf Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet angezeigt.

Neuss, Meerbusch, Korschenbroich, Grevenbroich (ots) - Dabei haben die Täter hauptsächlich Schmuck und Bargeld erbeutet. In vier Fällen blieb es beim Versuch.



In Neuss rückte die Polizei zu zwei Tatorten an der Saarbrückener Straße (Furth) und der Mittelstraße (Norf) aus.

An der Saarbrückener Straße wurde am Samstag (16.12.), in der Zeit von 14:30 bis 19:35 Uhr, in ein Reihenhaus eingebrochen. Der Hauseigentümer hatte bei seiner Rückkehr noch Geräusche gehört, von denen er annimmt, dass die flüchtenden Täter sie verursacht haben.

Verdächtige Geräusche hörte am Freitag (15.12.), in der Zeit von 02:00 bis 03:00 Uhr, auch die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung an der Mittelstraße. Als sie nach dem Rechten sah, schien jedoch alles in Ordnung zu sein. Am nächsten Morgen bemerkte die Frau dann Hebelspuren an einem Fenster und der Terrassentür.



In Meerbusch kam es zu Taten an der Rottfeldstraße (Strümp), dem Rheinberger Weg (Osterath), dem August-Macke-Weg (Osterath), der Gerhard-Bacher-Straße (Osterath) und an der Straße Auf dem Brühl (Büderich). Die Einbrüche ereigneten sich in der Zeit von Donnerstag (14.12.) bis Sonntag (17.12.), wobei der Samstag (16.12.) mit drei Taten in der Zeit von 14:30 bis 22:00 Uhr am häufigsten betroffen war. In vier Fällen wurden an Häusern die Fenster oder Terrassentüren aufgehebelt.

In einem Fall wurde die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Brühl aufgehebelt. Zeugen hatten am Sonntag (17.12.), gegen 17:30 Uhr, drei verdächtige Personen im Haus gesehen. Dabei soll es sich um zwei Frauen im Alter von 25 bis 30 Jahren und einen Mann im Alter von etwa 30 Jahren handeln. Die Frauen sollen circa 160 Zentimeter groß sein, wirkten sehr gepflegt und waren stark geschminkt. Beide hatten dunkle, etwa schulterlange Haare und waren mit einem Kopftuch und einem beigen beziehungsweise einem grauen Mantel bekleidet. Der Mann soll circa 180 Zentimeter groß sein und eine untersetzte Statur haben. Auch er wirkte gepflegt und gut gekleidet. Er hatte eine dunkle Kurzhaarfrisur und einen leichten Bart. Nach Angaben von Zeugen hat das Trio ein südländisches Erscheinungsbild.



In Korschenbroich gab es Tatorte an der Friedrich-Ebert-Straße, an der Straße Am Graben und der Katharinenstraße (Glehn). Die Taten ereigneten sich in der Zeit von Sonntag (10.12.) bis Samstag (16.12.). In allen drei Fällen versuchten die Täter sich mit Hebelwerkzeugen Zutritt zu verschaffen. Bei den angegangenen Objekten handelt es sich um zwei Einfamilienhäuser und ein Mehrfamilienhaus.



In Grevenbroich wurde ein Einbruch in ein Reihenhaus an der Mühlenstraße (Gindorf) angezeigt. Unbekannte haben in der Zeit von Samstag (16.12.), 17:00 Uhr, bis Sonntag (17.12.), 12:00 Uhr, eine Tür im rückwärtigen Bereich des Hauses aufgehebelt und eine niedrige zweistellige Bargeldsumme erbeutet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.



Die Polizei rät:



In der dunklen Jahreszeit kommt es wieder häufiger zu Wohnungseinbrüchen. Doch mit der richtigen Sicherungstechnik können Sie ihr Eigenheim schützen. Die Polizei wird deshalb am Montag (18.12.) und am Samstag (23.12.), in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, an der Feuerwache in Lank-Latum (Mühlenstraße) vor Ort sein.

Die Experten der Kriminalprävention und die Bezirksbeamten werden in einer mobilen Polizeiwache für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.

Unsere Fachberater werden zudem allen Anwohnern eine technische Beratung an ihren Häusern anbieten und die vielfältigen Möglichkeiten der passenden Sicherung für Haus oder Wohnung zeigen.

Online gibt es ebenfalls ein vielfältiges Beratungsangebot unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.



