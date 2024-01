Am Sonntagabend (31.12.), gegen 22:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem zerstörten Zigarettenautomaten an der Straße "Deusse Faht" in Grevenbroich-Kapellen.

Grevenbroich (ots) - Vor Ort stellten die Beamten das offenbar gesprengte Gerät und vereinzelte Zigarettenpackungen fest. Zudem war die Häuserwand, an dem der Automat befestigt war, beschädigt, die Statik jedoch nicht beeinträchtigt.



Zeugen waren durch eine laute Detonation aufmerksam geworden und verständigten die Polizei.



Ein Zeuge nahm kurz nach der Detonation einen silberfarbenen PKW wahr, der mit hohr Geschwindigkeit aus der Straße "Deusse Faht" herausfuhr. Angaben zu möglichen Insassen konnte der Zeuge nicht machen.



Ob und inwiefern das Fahrzeug im Zusammenhang mit der Zerstörung des Automaten stehen, ist nunmehr Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.



Die vor Ort zurückgelassenen Zigarettenschachteln und der zerstörte Automat wurden sichergestellt.



Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.



