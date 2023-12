Am Montag (18.12.), gegen 13:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich "Further Straße / Theodor-Heuss-Platz" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73- jähriger Neusser leicht verletzt wurde.

Neuss (ots) - Ein 49- jähriger Busfahrer überquerte mit seinem Linienbus die Kreuzung "Further Straße / Theodor-Heuss-Platz" aus Richtung Krefelder Straße kommend mit Fahrtrichtung Further Straße, als der 73- Jährige fußläufig die Fahrbahn der Further Straße mit Gehrichtung Gielenstraße überquerte. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, in Folge dessen der Neusser leicht verletzt wurde.



Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht: Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



