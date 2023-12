In eine Wohnung auf der Ingrid-von-Schmettow-Straße im Stadtteil Büderich wurde am Dienstag (5.12.), zwischen 15:00 Uhr und 17:45 Uhr, eine Wohnungstür aufgebrochen.

Meerbusch (ots) - Entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Ein Zeuge konnte berichten, dass eine Frau gegen 15 Uhr an der Haustüre geklingelt habe und in das Haus gelangt sei. Auf die Frage, was sie dort wolle, konnte sie aufgrund von Sprachschwierigkeiten keine Antwort geben und verließ das Haus wieder. Die Frau wird beschrieben als stark geschminkt, etwa 18 bis 20 Jahre alt, mit dunklen Haaren und Augen und auffallend schicker Kleidung. Eine weitere Zeugin sah dieselbe Frau gegen 17:45 Uhr mit zwei weiteren Personen an der Haustür. Laut der Zeugin haben die Personen keine Gegenstände bei sich getragen. Die Personen seien ihr aufgefallen, weil diese sehr schick gekleidet waren. Die Zeugin beschreibt die zwei anderen Personen wie folgt: Eine weibliche Person im Alter von 13 bis 15 Jahren mit dunklen Haaren und Augen, sie trug einem Mantel. Außerdem einen Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren mit Vollbart und dunklen Haaren, auch er war auffallend schick gekleidet.



Im selben Haus wurde versucht, in eine weitere Wohnung einzubrechen, auch dort fanden sich Hebelmarken und kleineren Beschädigungen an der Wohnungstür.



Zusammenhänge werden durch das Kriminalkommissariat 14 geprüft, das die Ermittlungen aufgenommen hat.



Zeugen, die an einem der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.



