(Thi) Am Samstag, den 16.12.2023, ist es auf dem Parkplatz am Marktplatz in Rehren zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nienburg (ots) - Ein 42-Jähriger aus dem Auetal parkte seinen schwarzen Renault gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz. Als er gegen 19:30 Uhr zu seinen Pkw zurückkehrte, bemerkte er deutliche Unfallbeschädigungen an der Fahrertür, die zuvor noch nicht vorhanden waren.



Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-96460 zu melden.