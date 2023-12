(ma) Zwei Aussteller des Bückeburger Weihnachtszaubers sind am Sonntag zwischen 21.00 und 21.15 Uhr während ihrer Abbauarbeiten bestohlen worden.

Bückeburg (ots) - Auf dem Schloßplatz ist einer Ausstellerin aus Baden-Württemberg ein Rucksack aus dem unverschlossenen Pkw abhandengekommen.

Der Rucksack, in dem sich Bargeld und alle wichtigen Ausweispapiere befanden, ist von einem Unbekannten aus dem Pkw Renault entwendet worden.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 400 Euro.



Weit höher wird die Schadenssumme eines weiteren Diebstahls aus einem Lkw an der Ernst-Kestner-Straße in der Nähe der Parkpalette beziffert.

Hier erlangte ein Täter durch Einschlagen eines Seitenfensters an einem Lkw IVECO an eine rote Lederaktentasche mit 3.000 Euro Bargeld, einen Laptop und einen Schlüsselbund mit diversen Schlüsseln.



Zudem ist neben einem roten Mobiltelefon der Marke Apple auch noch ein braunes Portemonnaie mit 150 Euro Bargeld und Ausweiskartenkarten der Geschädigten aus Rheine gestohlen worden.