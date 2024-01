Das Polizeikommissariat Stolzenau sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin zu diesem blauen Herrenrad.

Stolzenau (ots) - Ein 36-jährieger Stolzenauer fand das herrenlose Fahrrad am 24.12.2023 auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in der Bürgermeister-Heuvemann-Straße 1 in 31592 Stolzenau.



Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann das Fahrrad im Polizeikommissariat Stolzenau nach Vorlage eines Eigentumsnachweises abholen.