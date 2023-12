(Thi) Gestern ist es im ALDI-Markt in Hagenburg an der Bergmannstraße zu einem Taschendiebstahl mit anschließender Täterfestnahme gekommen.

Nienburg (ots) - Gegen 11:35 Uhr bemerkte ein aufmerksamer 71-Jähriger aus Hagenburg während seines Einkaufs eine Frau, die sich immer wieder auffällig nah an anderen Kunden aufhielt.

Kurz darauf sah er, wie diese einer 76-Jährigen eine Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche zog.

Als er die Diebin am Arm packte, ließ sie die Geldbörse fallen. Er rief daraufhin die Polizei und die Marktleiterin.

Die Diebin konnte bis zum zeitnahen Eintreffen der Polizei im Markt festgehalten werden.



Der 76-jährigen Geschädigten wurde ihre Geldbörse wieder ausgehändigt. Sie hatte den Diebstahl gar nicht bemerkt.



Bei der Diebin handelte es sich um eine 33-Jährige ohne festen Wohnsitz. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Verfahren wegen Taschendiebstahls wurde eingeleitet.