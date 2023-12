(ps) Zwischen Donnerstag, den 07.12.2023, ca. 14:00 Uhr und Freitag, den 08.12.2023, ca.

Rinteln (ots) - 09:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des MVZ Rinteln in der Virchowstraße geparkter Pkw durch einen unbekannten Pkw touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Schaden an dem geparkten Pkw wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.



Am Samstag, 09.12.2023, gegen 12:55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Bahnhofsallee in Rinteln zu einem Zusammenstoß zwischen dem Nissan eines 57-jährigen Rintelners und dem Fahrzeugführer eines blauen Kleinwagens. Nach dem Verkehrsunfall ist der blaue Kleinwagen unerkannt geflüchtet.



Die Polizei Rinteln ermittelt in beiden Fällen wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05751/9646-0 zu melden.