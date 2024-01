(ps) Die Silvesternacht ist für die Polizei Rinteln größtenteils ruhig verlaufen.

Rinteln und Auetal (ots) - Neben Streitigkeiten sowie einigen nicht nennenswerten Überprüfungen ist es in der Folge von unsachgemäßem Gebrauch von Feuerwerkskörpern, zwischen 00:49 Uhr und 01:36 Uhr, zu drei Kleinbränden an zwei Hecken und einer Mülltonne ohne größere Sachschäden gekommen. Einsatzorte sind hierbei das Stadtgebiet Rinteln und Rehren im Auetal gewesen.

Zudem ist, um 02:30 Uhr, eine Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper an einem Briefkasten in der Friedrichstraße in Rinteln angezeigt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 zu melden.