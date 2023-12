(ma) Auf der Röcker Straße in Bückeburg ist ein 37jähriger Mindener am Mittwoch gg.

Bückeburg (ots) - 18.25 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Polizei Bückeburg geraten.



Der Mindener erklärte, dass er erst in Kürze seinen Führerschein machen werde und folglich noch keine Fahrerlaubnis besitzt.

Das Fahren ohne Führerschein, so der Mindener, erfolge berufsbedingt und deshalb hätte er sich vor kurzem einen Pkw gekauft.



Bei der Personalienüberprüfung machte der Ertappte falsche Angaben zu seinem aktuellen Wohnort und wird sich neben einer Verkehrsstraftat wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch wegen einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auf Grund der unrichtigen Wohnortangabe verantworten müssen.



Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel des Pkw sicher.