(Oth)In der Nacht von Samstag, den 16.12.2023, auf Sonntag wurden in Landesbergen zwei Fahrzeuge durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.

Nienburg (ots) - Der Skoda einer 45-Jährigen wurde mit Farbe besprüht. Auch ein Audi A 3 eines 47-Jährigen wurde mit Farbe besprüht. Zusätzlich wurde die linke Fahrzeugseite des Audis zerkratzt und der linke Außenspiegel beschädigt.



An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Stolzenau unter 05671/90200 in Verbindung zu setzen.