(Oth) Zwischen dem 30.12.2023 und dem 01.01.2024 kam es zu einem Küchenbrand in Niedernwöhren.

Nienburg (ots) - Nach einer Rückkehr aus einem Kurzurlaub, stellte der 46-jährige Hauseigentümer beim Betreten seines Hauses fest, dass seine Küche teilweise abgebrannt und alle weiteren Wohnräume verrußt waren. Der Brand war von außen an dem Wohnhaus nicht erkennbar.



Der Brandort in der Küche war bereits kalt, einen Feuerwehreinsatz hat es an dem Wohnhaus nicht gegeben.



Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt die Brandursache sein. Aufgrund von geschlossen Fenstern und Außenrolläden konnte der Küchenbrand von niemandem bemerkt werden.

Vermutlich wurde das Feuer durch den vorhanden Sauerstoffmangel eigenständig erstickt.



Bei dem Küchenbrand wurde niemand verletzt, es ist ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das Wohnhaus kann derzeit nicht mehr bewohnt werden.



Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.