(Thi) Am Samstagabend den 09.12.2023 kam es in einer Wohnung an der Hans-Böckler-Straße zu diversen Straftaten.

Nienburg (ots) - Ausgangspunkt war dort ein Einsatz wegen Ruhestörung.

Nachdem der 44-jährige Verursacher die Wohnungstür öffnete, konnten die eingesetzten Beamten starken Marihuanageruch wahrnehmen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde durch das zuständige Gericht ein Durchsuchungsbeschluss erlassen.



Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung wurde der 44-Jährige zunehmend unkooperativer und schubste einen 35-jährigen Polizeibeamten.

Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte er die Beamten, leistete Widerstand gegen die Maßnahmen, bespuckte die Beamten und versuchte immer wieder, diese anzugreifen. Unter anderem trat er einen Wohnzimmertisch in Richtung eines 20-jährigen Polizeikommissaranwärters.

Den eingesetzten Beamten gelang es trotz des aggressiven Verhaltens des Verursachers, diesen unter Kontrolle zu bringen und an der Begehung weiterer Straftaten zu hindern.



Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Eine Beamtin ist vorerst nicht mehr Dienstfähig.



In der Wohnung konnten 112 Gramm Marihuana sowie zwei Joints aufgefunden und beschlagnahmt werden.



Der Beschuldigte wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Gegen ihn wird wegen Ruhestörung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Tätlichem Angriff, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung in mehreren Fällen ermittelt.