(Thi) Am 15.12.2023 ereignete sich auf dem Neumarkt Parkplatz in Nienburg ein Verkehrsunfall.

Nienburg (ots) - Gegen 18:30 Uhr verursachte ein 50-Jähriger aus Nienburg beim Rückwärtsfahren mit seinem Honda einen Zusammenstoß mit einem grauen Mercedes.

Da er zunächst keinen Schaden feststellen konnte, setzte er seine Fahrt fort. Zu Hause angekommen, bemerkte er doch einen Schaden an seinem Fahrzeug und begab sich zurück zum Parkplatz.

Der graue Mercedes war zu dem Zeitpunkt jedoch nicht mehr auf dem Parkplatz.



Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer/Halter des grauen Mercedes, welcher am 15.12.2023 gegen 18:30 Uhr auf dem Neumarkt-Parkplatz in Nienburg geparkt war und möglicherweise ebenfalls beschädigt wurde.



Hinweise bitte an die Polizei Nienburg unter 05021-97780.