(Thi) Gestern ereignete sich gegen 16:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Verdener Landstraße in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind.

Nienburg (ots) - Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen soll der 10-jährige Junge aus Liebenau aus dem TAKKO-Markt auf den davor liegenden Parkplatz gelaufen sein, ohne auf den Verkehr zu achten.



Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Audi. Laut Zeugenaussagen soll der 20-jährige Fahrer aus Nienburg mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.



Das Kind wurde leicht verletzt und im Beisein der Mutter in ein Krankenhaus verbracht.



Am Pkw entstand ein Sachschaden an der Fahrertür, der auf ca. 1500 Euro geschätzt wird.