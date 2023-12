(Oth) In der Nacht von Dienstag, den 19.12.2023 auf Mittwoch kam es zu einem Diebstahl in der Heyestraße in Nienburg.

Nienburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten die Scheibenwischer eines Audis, welcher am Fahrbahnrand geparkt war.



Zusätzlich zu den fehlenden Scheibenwischern wurde vermutlich durch das Zurückschnellen des Scheibenwischerarms die Windschutzscheibe des Audis beschädigt.



An dem Fahrzeug der 39-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro.



Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05021-97780 zu melden.