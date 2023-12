(Thi) Am 27.12.2023 ist es in Nienburg am Marktplatz zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen.

Nienburg (ots) - Zwischen 20:30 und 20:45 Uhr schlug bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines geparkten Renault Trafic ein und entwendete eine Tasche aus dem Pkw.



Geschädigt ist ein 52-Jähriger aus Stolzenau. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021 97780 zu melden.