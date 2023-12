(Thi) In der Nacht vom 25.

Nienburg (ots) - auf der 26.12.2023 kam es auf der Hannoverschen Straße auf Höhe der Hausnummer 37 in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.



Ein 20-Jähriger aus Nienburg befuhr mit seinem grauen Mercedes gegen 0:24 Uhr die Hannoversche Straße in Richtung Norden. Auf Höhe der Hausnummer 37 habe eine Person mit Hund plötzlich die Fahrbahn gekreuzt. Durch den Bremsvorgang auf der nassen Fahrbahn, habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, woraufhin der Mercedes zunächst mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes und anschließend mit einem Baum kollidiert.



Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein weiterer am Fahrbahnrand geparkter Pkw (grauer Toyota) beschädigt.



Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise knapp 20.000 Euro.



Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.



Die Polizei Nienburg sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und nach dem Fußgänger mit Hund, der die Hannoversche Straße zu dem Unfallzeitpunkt überquert haben soll.



Die Polizei Nienburg/Schaumburg ist unter der 05021 97780 zu erreichen.